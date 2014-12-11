Ситуація на Донбасі увійшла у стадію замороженого конфлікту – учасник АТО

Ситуація на Донбасі увійшла у стадію замороженого конфлікту.

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної служби новин каналу «1+1» заявив в.о. заступника командира 2-ї роти 12-го батальйону териториальної оборони Києва Володимир Кухар.

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«На жаль, цей конфлікт вже зайшов у стадію замороженого конфлікту, тривалого конфлікту. По мірі того, як ми зміцнюємо свої позиції, треба вживати дії, щоб його розморожувати і завершувати, а не для того, щоб заганяти себе у глухий кут», - сказав він.

Кухар додав, що «всі ці перемир’я тільки заганяють у глухий кут».