За добу в районі Бахмутки сили АТО знищили чотирьох бойовиків і їх техніку

За інформацією прес-центру оперативного командування "Північ", "в районі Сокольників вбито 6 бойовиків, близько 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості, знищена одна одиниця техніки (тип уточнюється). В районі села Жолобок зафіксовано 10 підбитих ворожих танків, які були знищені завдяки ефективній роботі артилеристів сил АТО за останні 3 доби. Також додатково встановлено, що в районі Станиці Луганської було знищено 12 бойовиків, значна кількість поранена", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що напружена ситуація зберігається у районах населених пунктів Станиця Луганська, Щастя, Нижнє, Кримське, Трьохізбенка.

За добу зафіксовано 24 обстріли позицій військ сектора.

Станицю Луганську бандугруповання обстріляли 15 разів: 6 разів з ствольної артилерії і мінометів, 9 разів зі стрілецької зброї.

Обстрілу піддався особовий склад, який виконує бойові завдання в районі населених пунктів Кримське, Трьохізбенка, Макарове, Вільхове, Щастя.

Незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь з РСЗВ БМ-21 "Град", 11 разів з ствольної артилерії і мінометів, в інших випадках - зі стрілецької зброї.