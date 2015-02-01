Позиції полку "Азов" під Маріуполем обстріляли з артилерії

Про це йдеться у повідомленні на сторінці полку у Facebook.

"Тількино ворожа артилерія нанесла удар по позиціях полку Азов під Маріуполем. З нашоі сторони втрат нема. Азовці зберігають спокій та продовжують захищати рубежі", - сказано в повідомленні, опублікованому о 00:30.

Раніше вдень у Маріупольському напрямку було здійснено дві атаки.

Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-офіцера штабу АТО сектора "М" Дмитра Чалого.

Читайте такожРада ЄС із закордонних справ заявила про відповідальність Росії за обстріл МаріуполяЗа його інформацією, о 16:30 було здійснено обстріл з артилерії позицій ВСУ в районі Чермалика.

О 16:50 обстрілу з мінометів зазнали позиції сил АТО в районі Миколаївки.

Втрат серед особового складу військовослужбовців України немає.