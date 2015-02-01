Позиції полку "Азов" під Маріуполем обстріляли з артилерії
Позиції полку МВС "Азов" під Маріуполем зазнали обстрілу з артилерії.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці полку у Facebook.
"Тількино ворожа артилерія нанесла удар по позиціях полку Азов під Маріуполем. З нашоі сторони втрат нема. Азовці зберігають спокій та продовжують захищати рубежі", - сказано в повідомленні, опублікованому о 00:30.
Раніше вдень у Маріупольському напрямку було здійснено дві атаки.
Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-офіцера штабу АТО сектора "М" Дмитра Чалого.
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О 16:50 обстрілу з мінометів зазнали позиції сил АТО в районі Миколаївки.
Втрат серед особового складу військовослужбовців України немає.