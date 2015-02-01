Поблизу Фащівки бойовики на танках атакували блокпост українських прикордонників

Про це повідомив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. За його словами, ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою.

Читайте такожБойовики намагалися штурмувати позиції сил АТО в районі Кримського«Найбільш складною залишається обстановка навколо міста Дебальцеве. Бойовики намагаються захопити територію в районі Вуглегірська, Санжарівки і Нижнього Лозового Артемівського району Донецької області. Поблизу селища Фащівка бойовики 4 танками і автомобілем атакували блокпост, на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ», - повідомив Володимир Польовий.

Він зазначив: «Наші військові відбили атаку бойовиків і знищили танк і автомобіль. Потім незаконні збройні формування відступили, проте продовжували мінометні обстріли цього блокпоста».