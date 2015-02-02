Сили АТО відбили дві атаки бойовиків поблизу Фащівки

Як повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, в 11.40 бойовики за підтримки бронетехніки намагалися штурмом захопити блокпост українських військових.

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У той же час, за даними відомства, прикордонники і військовослужбовці ЗСУ відкрили у відповідь вогонь і відбили атаку, бойовики змушені були відступити.

Однак незабаром вони здійснили чергову спробу атакувати українські позиції, але вже без підтримки важкої техніки. "13.25 бойові дії завершилися перемогою українських військових. Поранених і загиблих серед прикордонників немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора в результаті мінометного обстрілу бойовиками блокпоста поблизу Фащівки був важко поранений прикордонник і двоє військовослужбовців ВСУ.