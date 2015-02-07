Росія знову вимагає прямих переговорів Києва та бойовиків, обіцяє гарантії

Москва виступає за початок прямих переговорів київської влади і бойовиків, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає РИА Новости.

"Росія буде і далі домагатися встановлення миру. Ми послідовно виступаємо за припинення бойових дій, відвід важких озброєнь, початок прямих переговорів Києва з Донецьком і Луганськом про конкретні шляхи відновлення загального економічного, соціального і політичного простору в рамках територіальної цілісності України", - сказав Лавров у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Читайте такожПутін: ми не збираємося ні з ким воювати

Також Лавров заявив, що коли київська влада і представники самопроголошених республік ДНР і ЛНР досягнуть домовленості, Росія буде серед тих, хто забезпечить гарантії цих домовленостей. Він додав, що Німеччина, Франція та інші країни також будуть готові надати такі гарантії.

"Коли головні учасники мінського процесу - київська влада та представники самопроголошених республік ДНР і ЛНР - досягнуть домовленості за всіма аспектами виконання кожного з мінських пунктів, я впевнений, що Росія буде серед тих, хто забезпечить гарантії цих домовленостей, хоч в ОБСЄ, хоч в Радбезі ООН. Німеччина, Франція та інші країни будуть готові надати такі гарантії", - заявив Лавров.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що Україна не потребує миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй, а необхідно, щоб російські війська покинули нашу країну.

Без іноземних військ і після відновлення контролю Україною над своїми міжнародно визнаними кордонами, мир і стабільність повернуться в країну протягом декількох тижнів, підкреслив президент.

Також Порошенко продемонстрував учасникам Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) військові квитки російських солдатів, які "заблукали" на території України.