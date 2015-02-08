Бойовики стверджують, що сили АТО збираються замінувати залізницю в Дебальцевому

Бойовики стверджують, що командування збройних сил України нібито віддало наказ підлеглим підрозділам провести мінування важливих об'єктів інфраструктури в місті Дебальцеве.

Про це з посиланням на представника так званого "міністерства оборони ДНР" Едуарда Басуріна повідомляє ТАСС.

"За інформацією, отриманою в ході допитів українських військовослужбовців 25-ї бригади, які здалися в полон на околиці Чорнухиного, командуванням українського угруповання віддано розпорядження про замінування в Дебальцевому всієї залізничної інфраструктури. Метою цього є недопущення можливості відновлення залізничного сполучення між "ДНР" і "ЛНР" після відступу ВСУ", - стверджує він.

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За словами бойовика, українська армія нібито збирається замінувати локомотивний і рухомий склад, розв'язки залізничних ліній на станції "Дебальцеве-Сортувальна", локомотивне депо і диспетчерські пункти, а також адміністративну зону вокзалу Дебальцевого.

Басурін також впевнений, що 6 лютого вже були заміновані міські насосні та трансформаторні підстанції.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні у Дебальцевому Донецької області в результаті артилерійського обстрілу бойовиками загинули п'ятеро мирних жителів.