Українські військові за день евакуювали близько 700 жителів Дебальцевого

Військовослужбовці Збройних Сил України за день евакуювали близько 700 мешканців Дебальцевого.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Загалом, вдалося вивезти близько 700 осіб, - наголосив керівник групи цивільно-військового співробітництва (CІМІС) із позивним «Сокіл». – Колона складалася з автобусів, які надали нам як волонтери, так і підрозділи ДСНС. Під час руху колону охороняли підрозділи Збройних Сил України та супроводжували мобільні патрулі ДАІ. На щастя, бойовики дотримались наших пропозицій і не обстрілювали транспорти з цивільними людьми, які змушені покинути власні домівки через постійні обстріли артилерією адептів "руського міра".

Читайте такожІз зони АТО евакуювали вже більше 4,5 тисяч мирних жителівТакож керівник групи цивільно-військового співробітництва повідомив, що військовослужбовці Збройних Сил України надають допомогу і тим, хто за різних обставин відмовився від евакуації. Кожного дня представники CІМІС обходять бомбосховища, підвали, та інші місця де переховуються громадяни, та розносять питну воду, медикаменти та речі першої необхідності.