Українські військові за день евакуювали близько 700 жителів Дебальцевого

05:35, 08 лютого 2015
Війна
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Цивільні люди змушені покинути власні домівки через постійні обстріли артилерією з боку адептів "русского міра".

REUTERS

Військовослужбовці Збройних Сил України за день евакуювали близько 700 мешканців Дебальцевого.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Загалом, вдалося вивезти близько 700 осіб, - наголосив керівник групи цивільно-військового співробітництва (CІМІС) із позивним «Сокіл». – Колона складалася з автобусів, які надали нам як волонтери, так і підрозділи ДСНС. Під час руху колону охороняли підрозділи Збройних Сил України та супроводжували мобільні патрулі ДАІ. На щастя, бойовики дотримались наших пропозицій і не обстрілювали транспорти з цивільними людьми, які змушені покинути власні домівки через постійні обстріли артилерією адептів "руського міра".

Читайте такожІз зони АТО евакуювали вже більше 4,5 тисяч мирних жителівТакож керівник групи цивільно-військового співробітництва повідомив, що військовослужбовці Збройних Сил України надають допомогу і тим, хто за різних обставин відмовився від евакуації. Кожного дня представники CІМІС обходять бомбосховища, підвали, та інші місця де переховуються громадяни, та розносять питну воду, медикаменти та речі першої необхідності.

Допис by Прес-центр АТО.
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