У Маріуполі поставлять пам'ятник загиблим під час обстрілів Сартани та Східного

Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-службу Маріупольської міськради.

Міський голова Юрій Хотлубей дав доручення головному управлінню містобудування та архітектури підготувати пропозицію про місце встановлення пам'ятного знаку, присвяченого пам'яті мирних жителів, які загинули під час обстрілу ЖМР «Східний» і селища Сартана. Таку заяву мер зробив під час щотижневої наради

Читайте такожВійськові розповіли про новітні боєприпаси, якими бойовики обстрілюють околиці Маріуполя (фото, відео)Також Хотлубей доручив відпрацювати питання відновлення повноцінної роботи міської радіомережі і звернув увагу на необхідність продовження проведення уроків мужності в маріупольських школах.