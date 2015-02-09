У Маріуполі поставлять пам'ятник загиблим під час обстрілів Сартани та Східного
17:41, 09 лютого 2015Війна
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У Маріуполі з'явиться пам'ятник мирним жителям, які загинули під час обстрілів селища Сартана та мікрорайону Східний.
REUTERS
Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-службу Маріупольської міськради.
Міський голова Юрій Хотлубей дав доручення головному управлінню містобудування та архітектури підготувати пропозицію про місце встановлення пам'ятного знаку, присвяченого пам'яті мирних жителів, які загинули під час обстрілу ЖМР «Східний» і селища Сартана. Таку заяву мер зробив під час щотижневої наради
Читайте такожВійськові розповіли про новітні боєприпаси, якими бойовики обстрілюють околиці Маріуполя (фото, відео)Також Хотлубей доручив відпрацювати питання відновлення повноцінної роботи міської радіомережі і звернув увагу на необхідність продовження проведення уроків мужності в маріупольських школах.
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