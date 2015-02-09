40-й батальйон і "Азов" повідомляють про авіаудар, штаб АТО заперечує - "нельотна погода"

У той же час, спікер АТО, полковник Андрій Лисенко в коментарі сайту "Лівий берег" спростував цю інформацію, додавши, що "там зараз нельотна погода".

Також інформацію про застосування Росією бойової авіації під Дебальцеве заперечує і начальник прес-центру АТО Олександр Мотузяник.

"Інформація не відповідає дійсності", - зазначив Мотузяник в коментарі УНІАН.

За його словами, якби така інформація відповідала дійсності, то в штабі АТО відразу б повідомили.

Як повідомив Цензор.НЕТ заступник командира роти 40-го мотопіхотного батальйону старший лейтенант Ламака, о 14-00 по опорному пункту під Дебальцевим 4 штурмовики російських ВПС нанесли авіаудар.

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"Нам необхідно прикриття від авіаударів. Це вже другий наліт за день", - заявив заступник командира роти 40-го мотопіхотного батальйону.

Трохи пізніше цю інформацію сайту "Ліга" підтвердили бійці 92-ї бригади, які стримують атаки російських військ і найманців у східній частині Дебальцевого.

"Підтверджується інформація про два російських літаки. Завдали удару по наших позиціях в передмісті", - повідомили бійці.

Крім того, інформацію про артобстріл підтвердили в батальйоні "Азов".

"2 штурмовика Су-25 російських ВПС 20 хвилин тому нанесли авіаудар по позиціях 40-го батальйону в районі Новогригорівка під Дебальцеве", - йдеться в повідомленні на сторінці батальйону.