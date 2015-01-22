В зоні АТО відбулися справжні танкові бої, знищено частину бронетехніки бойовиків - Порошенко
Президент заявив, що українські військові міцно тримають позиції по всій лінії фронту.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що впродовж доби на Донбасі було знищено ряд танків противника.
Про це повідомляє прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у своєму Twitter з посиланням на заяву Порошенка під час наради з силовиками.
"Сьогодні українці знищили ряд танків противника. Ми міцно тримаємо позиції по всій лінії фронту", - процитував Цеголко слова Порошенка.
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Водночас, як йдеться в повідомленні на сайті глави держави, Порошенко на початку зустрічі з силовиками відзначив, що сьогодні українське військо успішно відбивало атаки по всьому фронту. "Відбулися справжні танкові бої. Українські Збройні Сили перемогли в цих боях", – зазначив президент.
Він повідомив про захоплення ворожих БТР та БМП, знищення 3 танків противника, 2 машин з боєприпасами. "Противник заплатив високу ціну за те, що авантюрно намагається нападати на наші Збройні Сили", – заявив Порошенко.
"По всій лінії фронту ми міцно тримаємо позиції, незважаючи на те, що інтенсивність обстрілів в десять разів перевищувала те, що було до початку інтенсивної фази бойових дій", – відзначив глава держави.