В зоні АТО відбулися справжні танкові бої, знищено частину бронетехніки бойовиків - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що впродовж доби на Донбасі було знищено ряд танків противника.

Про це повідомляє прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у своєму Twitter з посиланням на заяву Порошенка під час наради з силовиками.

"Сьогодні українці знищили ряд танків противника. Ми міцно тримаємо позиції по всій лінії фронту", - процитував Цеголко слова Порошенка.

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Водночас, як йдеться в повідомленні на сайті глави держави, Порошенко на початку зустрічі з силовиками відзначив, що сьогодні українське військо успішно відбивало атаки по всьому фронту. "Відбулися справжні танкові бої. Українські Збройні Сили перемогли в цих боях", – зазначив президент.

Він повідомив про захоплення ворожих БТР та БМП, знищення 3 танків противника, 2 машин з боєприпасами. "Противник заплатив високу ціну за те, що авантюрно намагається нападати на наші Збройні Сили", – заявив Порошенко.

"По всій лінії фронту ми міцно тримаємо позиції, незважаючи на те, що інтенсивність обстрілів в десять разів перевищувала те, що було до початку інтенсивної фази бойових дій", – відзначив глава держави.