За добу в зоні АТО загинули двоє військових, троє отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, троє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

Читайте такожПід час виходу із Дебальцевого загинули 13 військових, 157 - поранені

Як сказав Селезньов, за підтвердженою інформацією, станом на вчорашній день при виході з Дебальцевського плацдарму загинули 13 військовослужбовців, 157 отримали поранення.