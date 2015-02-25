Бійці АТО знищили техніку бойовиків у відповідь на обстріл ними Широкиного
01:54, 25 лютого 2015Війна
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Військовослужбовці Збройних сил України та Національної Гвардії знищили під Широкиним зенітну установку терористів, автозаправник, вантажний автомобіль з боєприпасами і більше 10 бойовиків.
REUTERS
Про це повідомляє Оборона Маріуполя.
Силовики відкрили вогонь у відповідь на обстріл Широкиного з боку російсько-терористичних військ. Бойовики вели вогонь з важкої артилерії, танків, мінометів, гранатометів, стрілецької зброї на протязі всього дня, починаючи з 7.00.
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"Також противник застосував нові артилерійські снаряди, які вже були використані над Широкиним кілька днів тому. Вибухає снаряд приблизно в 40 метрах над землею і дрібними осколками вражає все живе", - повідомляє Оборона Маріуполя.
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