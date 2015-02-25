За добу в зоні АТО поранений один військовий, загиблих немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики поширюють чутки про накопичення озброєння для нового наступу – штаб АТО“За минулу добу один військовослужбовець був поранений, загиблих немає”, - сказав Лисенко.

За його словами, впродовж минулої доби в зоні АТО зафіксовано 17 обстрілів українських позицій з боку терористів. Вже сьогодні, за даними речника АТО, о 10.40 за допомогою російських танків Т-72 та САУ було обстріляно українські позиції з міста Саханка. Втрат з боку українських військовослужбовців немає.

Також Лисенко повідомив, що впродовж доби зафіксовано 4 ворожих безпілотника на Маріупольському та Луганському напрямках. При цьому один з безпілотників залетів на територію України з боку РФ.