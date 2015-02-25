Росія перекидає через "Ізваріне" велику кількість військової техніки - штаб АТО
13:48, 25 лютого 2015Війна
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Росія перекидає через неконтрольований Україною пункт пропуску "Ізваріне" велику кількість військової техніки.
РФ за останні дві доби перекинула через "Ізваріне" велику кількість техніки / Фото: ДПСУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, за останні дві доби РФ через пункт пропуску "Ізваріне" перекинула на територію України установки "Град", БТРи, значну кількість тентованих вантажних автомобілів з особовим складом. Також, за словами Лисенка, російсько-терористичні війська підтягують до Новоазовська техніку та особовий склад.
Нагадаємо, 12 лютого УНІАН повідомляв, що вночі кордон в районі Ізваріного перетнули 50 танків, 40 залпових систем і 40 БТРів.
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