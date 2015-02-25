Росія перекидає через "Ізваріне" велику кількість військової техніки - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, за останні дві доби РФ через пункт пропуску "Ізваріне" перекинула на територію України установки "Град", БТРи, значну кількість тентованих вантажних автомобілів з особовим складом. Також, за словами Лисенка, російсько-терористичні війська підтягують до Новоазовська техніку та особовий склад.

Нагадаємо, 12 лютого УНІАН повідомляв, що вночі кордон в районі Ізваріного перетнули 50 танків, 40 залпових систем і 40 БТРів.