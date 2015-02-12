Вночі кордон в районі Ізвариного перетнули 50 танків, 40 залпових систем та 40 БТРів - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко

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"Незважаючи на заяви високопосадовців РФ про відсутність російської військової техніки і військовослужбовців на території України, в ніч на 12 лютого в районі Ізвариного відбулося чергове переміщення через російсько-український кордон півсотні танків, чотирьох десятків РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч" і такої ж кількості БТРів", - сказав Лисенко.