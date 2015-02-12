Вночі кордон в районі Ізвариного перетнули 50 танків, 40 залпових систем та 40 БТРів - Лисенко
13:32, 12 лютого 2015Війна
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Вночі український кордон в районі населеного пункту Ізварине перетнули 50 танків, 40 реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган" та 40 БТРів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко
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"Незважаючи на заяви високопосадовців РФ про відсутність російської військової техніки і військовослужбовців на території України, в ніч на 12 лютого в районі Ізвариного відбулося чергове переміщення через російсько-український кордон півсотні танків, чотирьох десятків РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч" і такої ж кількості БТРів", - сказав Лисенко.
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