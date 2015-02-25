Силовики піймали десятьох бойовиків, які обстрілювали Логвинове (відео)

Усі затримані бойовики – мешканці м. Єнакієве та м. Макіївка, 1971 - 1975 р.н. До терористів чоловіки потрапили у листопаді минулого року після затримання їх місцевою «комендатурою», яка дбала про залучення безкоштовної робочої сили.

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У тих, хто «попався», забирали документи та відправляли на будівництво блокпостів, риття окопів, розвантаження будівельних матеріалів. З грудня минулого року, після відповідного вишколу, бойовиків поставили зі зброєю в руках охороняти блокпост «Жданівка».

Затримані розповіли, що у складі незаконного воєнізованого формування вони брали участь в обстрілі селища Логвинове Артемівського району Донецької області. За цю «роботу» «ЛНР-рівці» обіцяли заплатити чоловікам по 3 – 4 тисячі гривень.