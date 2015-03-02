СБУ затримала агента спецслужб РФ, який перетнув кордон у "гумконвої"

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

"Зі слів затриманого, він 18 січня переїхав до м. Міллерово та через ПП "Ізварине" 19 січня ц.р. прибув до Луганська на автомобілі з гуманітарною допомогою. Тобто прикриттям служила гуманітарна місія", - написав Лубківський.

Читайте такожСБУ затримала інформаторів, які збиралися передати бойовикам дані про проукраїнські родини

Він зазначив, що затриманий є громадянином РФ, 1990 р.н., уродженець Нижньогородської області, який у 2005-2008 роках навчався у Нижньогородській кадетській школі-інтернаті; у 2008-2013 роках - у Новосибірському вищому військовому командному училищі за спеціальністю "Застосування підрозділів спеціальної розвідки"; з січня по серпень 2014 р. проходив спеціальну підготовку у спортивному центрі "Тереком" (Кабардино-Балкарія).

"Зараз він дає свідчення... Одне з них цікаве тим, що затриманий зустрів у Луганську двох однокласників - випускників Новосибірського вищого військового командного училища, які вчились на факультеті розвідки. Він також повідомив, що ще один його однокурсник зараз бере участь у бойових діях проти України", - написав Лубківський, додавши, що свідчення затриманого документуються СБУ як докази участі російських військових у бойових діях проти України на сході нашої держави.