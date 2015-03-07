За день інтенсивність обстрілів у зоні АТО зменшилась

Найбільшу кількість обстрілів терористи завдали на Донецькому напрямку - бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. П'ять вогневих ударів із стрілецької зброї, гранатометів і зенітної установки бойовики завдали по Авдіївці.

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Двічі обстріляли із гранатометів і один раз із міномету Піски, а стрілецьку зброю застосували у напрямку селища Опитне.

На Маріупольському напрямку бойовики із стрілецької зброї, гранатометів і двічі мінометів обстріляли Широкине. А близько 16-ї години злочинці вели вогонь по цьому населеному пункту з танка.

На Артемівському напрямку противник з мінометів обстріляв Луганське і двічі Лозове.

На Луганщині незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї у напрямку позицій сил АТО поблизу Старого Айдара, наголосили в прес-центрі.

"Загалом, 7 березня з 5 ранку до 18 вечора зафіксовано 18 разів порушень режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО.