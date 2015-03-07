Поблизу Донецька партизани підірвали два російських танка (фото)

23:37, 07 березня 2015
Війна
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Партизанський загін "Тіні" у Новоазовському районі Донецької області підірвав два російських танка разом з екіпажами.

REUTERS

Про це повідомив у своєму Facebook лідер партизанського загону "Тіні" Олександр Гладкий.

публикацияАлександра Гладкого.

"6 березня о 23:15 партизани "Тіні" (група А) в районі військової бази ЗС РФ "Черешневий сад", яка знаходиться на окупованій території Новоазовського району, підірвали мінами два танка - Т64 і Т72 разом з екіпажами 4 чоловіка ЗС РФ", - написав він, опублікувавши фото знищеної військової техніки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські партизани знищили в Донецьку групу бойовиків, 3 танка, до 5-7 БТР та іншу техніка.

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