Бойовики створили ударне угрупування під Горлівкою - Інформаційний Спротив

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».

За оперативними даними, на сьогоднішній день противник практично завершив перегрупування і зосередження військ у вихідних районах, створивши ударні угруповання.

Читайте такожБойовики перекинули в район Горлівки дві батареї гаубиць і зенітні установки«Зокрема, в районі н.п. Горлівка на даний момент зосереджені формування російсько-терористичних військ загальною чисельністю не менш як 3 500 чол. за підтримки двох бронегруп, що становлять тактичний резерв, а також артилерійських груп. У складі бронегруп всього близько 35 танків і 55 од. ББМ. У складі артилерійських груп 24 гармати ствольної артилерії (гаубиці Д-30), 16 установок РСЗВ (включаючи 3 установки 9К58 «Смерч»)», - говориться в повідомленні.