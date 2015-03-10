На маріупольському напрямку зосереджені близько 2 500 бойовиків

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, частина сил і засобів даної групи бере участь в боях на лінії Павлопіль-Широкине, ще частина сил і засобів оперує в районі Заїченко-Жовтень.

"У складі даної ударної групи всього до 2 500 осіб, розбитих на кілька тактичних груп змішаного складу (місцеві бойовики і російські найманці). Налічує 25 танків і 18-20 ББМ, має велику кількість транспортних засобів (до 60 одиниць армійського автотранспорту, більше 20 МТ-ЛБ та інших тягачів, різного роду переобладнаних автомобілів підвищеної прохідності, насамперед у складі мобільних мінометних груп)", - написав Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що ударна група бойовиків на Маріупольському напрямку поповнюється бойовою технікою і живою силою, що надходить як через Тельманове з північного напрямку, так і безпосередньо через кордон з території РФ в районі Максимово (раз на добу через Новоазовськ і Безіменне проходить по 10-12 одиниць бронетехніки і автотранспорту).

"Цю ударну групу підтримує артгруппа, що має у своєму складі 14 установок РСЗВ та приблизно 32-36 знарядь ствольної і самохідної артилерії, велику кількість мінометів. Артгруппа переважно діє окремими вогневими підрозділами, але управляється з єдиного командного пункту", - зазначив Дмитро Тимчук.