На передовій залишається важка піхотна зброя - штаб АТО

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів, пише Українська правда.

"Україна виконала свої зобов'язання, які були передбачені мінськими домовленостями, але для того, щоб не наражати повністю передову на небезпеку, у бійців залишилося важке піхотне озброєння, яким можна зупинити важку техніку, і у разі, якщо бойовики почнуть наступати, вся артилерія буде повернута на передову", - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що бойовики, в свою чергу, продовжують імітувати відведення важкого озброєння, здійснюючи передислокацію сил.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня українська сторона в зоні проведення АТО завершила четвертий етап відведення від лінії розмежування важкого озброєння.