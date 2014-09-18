Канада надає 3 млн доларів додаткової гуманітарної домоги для жителів Донбасу
01:20, 18 вересня 2014Політика
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Канада вирішила надати Україні 3 млн доларів додаткової гуманітарної домоги для жителів Донбасу, постраждалих від військових дій.
Канада надає 3 млн доларів додаткової гуманітарної домоги для жителів Донбасу / sunhome.ru
Як предає кореспондент УНІАН, про це сказано в повідомленні прес-служби уряду Канади.
”3 мільйони доларів додаткової гуманітарної допомоги надається Україні для нарахованих 3,9 мільйонів людей, які живуть на територіях, постраждалих від насилля, а також для близько 200 тисяч громадян, які зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб”, - сказано в повідомленні.
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Також відзначається, що раніше поміж Україною та Канадою було досягнуто угоду про надання позики в 200 млн доларів США для проведення реформ в економічному та фінансовому секторі в Україні.
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