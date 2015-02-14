Контррозвідка знешкодила ДРГ, до якої входив зрадник присяги з Криму і відомий терорист "Гном"

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, серед затриманих - ватажок цієї групи диверсантів на прізвисько «Гном».

«Відомо, що бойовик «Гном», який є заступником та фактично «правою рукою» ватажка «Гіві», разом з поплічниками знущався з полонених захисників Донецького аеропорту. Відзняті російськими журналістами кадри, на яких «Гном» та інші терористи демонстративно б’ють українського героя-кіборга, стали для світової спільноти ще одним доказом злочинів, які чинять терористи на українській землі», - підкреслили в СБУ.

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Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомив у Facebook радник голови СБУ Маркіян Лубківський, серед захоплених бойовиків - громадянин Російської Федерації Євгеній Степурко і кримський військовий, що зрадив присязі та перейшов на бік окупантів Януш Козак.

Козак - колишній строковий військовослужбовець берегової охорони Феодосії серед перших зрадив присязі й отримав російський паспорт.