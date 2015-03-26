Військові отримали першу партію бронемашин "Світязь"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі держконцерну "Укроборонпром". При цьому кількість поставлених бронемашин у прес-службі не уточнили.

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"«Світязь» - це восьмиколісна плаваюча броньована машина з усіма ведучими колесами. Обладнана вона силовою установкою з двох двигунів FPT IVECO Євро-3, потужністю 150 к.с. Запас ходу по шосе - до 760 кілометрів, а витрата пального - лише 38 л на 100 км. Машина має високі динамічні якості, підвищену прохідність і плавність ходу", - йдеться в повідомленні.

За словами представників концерну, "Світязь" призначений для забезпечення управління військами та організації зв'язку в оперативно-тактичній ланці управління. На машину встановлюються кондиціонер, обігрівач населеного відсіку і система постановки димових завіс.