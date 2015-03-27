В ході мобілізації призвано більше 76% військовозобов'язаних

Про це повідомив прес-секретар Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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"Згідно з указом президента від 14 січня 2015 року, триває четверта хвиля часткової мобілізації. Зараз із запасу призвано більш 76% військовозобов'язаних, які за планом повинні бути мобілізовані в особливий період", - зазначив він.

За словами Владислава Селезньова, більш ніж наполовину виконаний план по мобілізації транспортних засобів.

Крім цього він повідомив, що кожен восьмий військовослужбовець, призваний в ході четвертої хвилі мобілізації - доброволець. "Кожен восьмий військовослужбовець, призваний в ході четвертої хвилі мобілізації, - доброволець", - заявив він.

За словами Владислава Селезньова, особливістю четвертої хвилі мобілізації є те, що всі мобілізовані обов'язково пройшли підготовку в навчальних центрах, на полігонах, у стінах військово-навчальних закладів.

"Зараз вони проходять курс індивідуальної підготовки, в ході якого відновлюють професійні навички за військово-обліковими спеціальностями", - зазначив він.

"Після проходження навчання добре підготовлений особовий склад поповнює військові частини, де протягом одного-двох тижнів буде проходити бойове злагодження у складі підрозділів", - сказав Владислав Селезньов.