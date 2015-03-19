Міноборони створює центри з пошуку добровольців

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Вивчаючи досвід проведення АТО, керівництво Міністерства оборони України дійшло висновку, що найбільш ефективними у виконанні бойових завдань є військовослужбовці, які добровільно вирішили вступити до лав Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак дав доручення щодо створення територіальних центрів вербування і комплектування.

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"Фахівці таких центрів займатимуться активним пошуком громадян України, які добровільно виявляють бажання проходити військову службу у Збройних силах України. До проведення першого експериментального етапу діяльності центрів залучатимуться найбільш авторитетні військовослужбовці бригад ЗСУ, які мають досвід службової діяльності в АТО", - пояснили у відомстві.

Вони будуть інформувати місцеві громади про службу в ЗСУ, шукати патріотично налаштовану молодь, готову на добровільних засадах вступити до лав армії і захищати Батьківщину.