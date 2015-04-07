Батальйон ОУН увійде до складу 93-ї бригади - комбат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив командир батальйону ОУН Микола Коханівський

За його словами, сьогодні у держави подвійне ставлення до добровольчих збройних формувань у зоні АТО: з одного боку, де-факто, влада їх визнає і співпрацює на рівні взаємодії з регулярними частинами ЗСУ, а з іншого, де-юре, в будь-який момент добровольців можуть роззброїти та навіть заарештувати як учасників незаконних збройних формувань.

Іншою проблемою комбат назвав відсутність соціального захисту поранених добровольців та членів родин загиблих.

Читайте такожСьогодні зранку в Пісках загинув боєць батальйону ОУН"У нас зараз налагодилися стосунки з 93-ю бригадою, з якою ми воюємо разом останні 8 місяців. Ми досягнули компромісу, що нас окремими підрозділом включать до цієї бригади. Нам твердо це пообіцяли. Я зустрічатимуся у штабі з генералітетом з цього приводу", - повідомив Коханівський.

Він наголосив, що його батальйон готовий виконувати принцип субординації: "Я абсолютно розумію, що таке субординація. Ми готові підпорядковуватися ЗСУ, іти під єдиноначаліє, бо інакше в армії не буває".

Також Коханівський висловив сподівання, що влада вирішить питання з його судимістю (за пошкодження у 2009 році пам'ятника Леніну в Києві на бульварі Шевченка - УНІАН), оскільки, згідно із законом, люди з непогашеною судимістю не можуть бути військовослужбовцями. "Судимість у мене не погашена і дотепер, але я сподіваюся, що це вирішиться, з мене знімуть цю судимість, якщо справді хочуть бачити командиром новоствореного підрозділу", - сказав Коханівський.

Говорячи про проблеми соцзахисту добровольців, він заявив, що звертатиметься до народних депутатів-комбатів, щоб вони ініціювали законопроект, який урівняє у правах добровольців і військовослужбовців регулярних військ.