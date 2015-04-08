Російські ЗМІ придумали загиблу під час обстрілу Донецька дівчинку - розслідування ВВС

Журналісти провели власне розслідування з приводу нібито загибелі дівчинки і побували на місці подій, передає Європейська правда із посиланням на сюжет BBC.

Однак жоден із жителів Петровського району Донецька не зміг підтвердити цю інформацію.

"Ми теж чули про це по телевізору", - сказала одна з мешканок Донецька, однак зазначила, що сама про це нічого не знає.

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"Якби було щось таке, ми б знали", - додала інша жінка, зазначивши, що навіть обстрілів району в той день не було.

Крім того, журналісти побували в Донецькому морзі, однак його директор Микола Калашников не зміг підтвердити, що до них привозили тіло загиблої.

"Не було ніякої дівчинки. Показали це, тому що треба було", - визнав один із російських журналістів на одному із сепаратистських блокпостів.

Лише канал НТВ зізнався, що взяв інформацію про загибель дівчинки з виступів речників самопроголошених республік. Інші канали на запит журналістів не відповіли.

Раніше УНІАН повідомляв, що ведуча російського "Первого канала" Ірада Зейналова у випуску програми "Время" прокоментувала фейковий сюжет про розп'ятого у Слов'янську хлопчика і заявила про те, що у журналістів не було і немає доказів описаної у відео історії.