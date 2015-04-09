За добу отримали поранення троє українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, за минулу добу на сході України загиблих серед українських військових не було, троє бійців отримали поранення.

Раніше УНІАН повідомляв, що обстановка в районі Маріуполя загострилася, поранено військового.