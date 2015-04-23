Протягом дня бойовики 20 разів порушили режим тиші на Донбасі.



Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«23 квітня ситуація у зоні проведення Антитерористичної операції залишалася неспокійною. З опівночі до 18 години незаконні збройні формування провели 20 обстрілів позицій українських військ, здебільшого зі стрілецької зброї та мінометів», - говориться в повідомленні.

За даними прес-центру, на Донеччині злочинці 5 разів вели вогонь із мінометів калібром 120 міліметрів і двічі – із артилерійських систем калібром 122 міліметра, вже вкотре грубо порушуючи Мінські угоди. Обстрілам із важкої артилерії піддані сили АТО в районі населених пунктів Широкине, Піски, Авдіївка та Курдюмовка.

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Бандформування також відкривали вогонь по наших опорних пунктах неподалік населених пунктів Опитне, Кірово та Ленінське із мінометів, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї.

Водночас, в районі Маріуполя вночі і в першій половині дня наші підрозділи зафіксували проліт 6 безпілотних літальних апаратів.