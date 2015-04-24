ОБСЄ фіксує зростання кількості боєприпасів, що не розірвалися, в Широкиному



Як йдеться у звіті за 22 квітня, опублікованому у четвер, спостерігачі місії продовжують відслідковувати ситуацію в Широкиному (20 км на схід від Маріуполя).

Зокрема, під час перебування в селищі, представники ОБСЄ чули одиночні постріли зі стрілецької зброї, кулемету та гранатомету з південно-західного напрямку від свого місця знаходження.

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”Спеціальна моніторингова місія зазначила зростання боєприпасів, що не розірвалися в межах селища”, - йдеться в звіті.

Разом з тим, перебуваючи на спостережнлму пункті в підконтрольному українській владі селищі Бердянське (18,5 км на схід від Маріуполя), двоє місцевих жителів, жінка та чоловік, підійшли до спостерігачів та повідомили, що перестрілка між Широкиним та Бердянським почалася незабаром після того, як місія ОБСЄ покинула селище 21 квітня.