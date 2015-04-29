Прикордонники зафіксували російські гелікоптери поблизу українських кордонів
15:07, 29 квітня 2015Війна
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Російські гелікоптери Мі-8 були зафіксовані на кордоні у Харківської області з Росією та на адміністративній межі з Кримом.
Гелікоптер МІ-8 / wikipedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"На контрольованій ділянці російсько-українського кордону у Харківській області та на адмінмежі з тимчасово окупованою АРК прикордонні наряди зафіксували прольоти російських вертольотів МІ-8", - сказав Мотузяник.
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