Прикордонники зафіксували російські гелікоптери поблизу українських кордонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"На контрольованій ділянці російсько-українського кордону у Харківській області та на адмінмежі з тимчасово окупованою АРК прикордонні наряди зафіксували прольоти російських вертольотів МІ-8", - сказав Мотузяник.