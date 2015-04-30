У США заговорили про "об'єднані російсько-сепаратистські сили" на Донбасі

За інформацією агентства Associated Press, американські офіційні особи з посиланням на розвіддані повідомляють, що Росія за останні місяці посилила свій контроль над сепаратистами, пише Крим.Реалії.

Це призвело до застосування американськими розвідслужбами нового терміну – «об'єднані російсько-сепаратистські сили», повідомляє Associated Press.

Держдепартамент США минулого тижня три рази використовував цей вираз в заяві, в якому звинуватив Москву і повстанців у порушенні припинення вогню.

Читайте такожПосол США: військові РФ розгорнули додаткові системи ППО на сході УкраїниЯк зазначає Associated Press, зміни в освітленні подій в Україні пов'язані, за даними американських спецслужб, із збільшенням фактів, що свідчать про співпрацю росіян з сепаратистами, проведення ними спільних військових навчань та здійсненні ними діяльності під об'єднаним командуванням.

Агентство підкреслює, що це може мати широкі наслідки, зокрема, це може створити труднощі для Росії в її спробах домогтися від США і Європи скасування санкцій, а також негативно вплинути на співпрацю Москви і Вашингтона в питаннях нерозповсюдження ядерної зброї і боротьби з тероризмом.