ЗМІ: на сайті міськради Алчевська з'явилася заява про вихід з ЛНР
20:43, 08 травня 2015Війна
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На офіційному сайті міської ради Алчевська з'явилася заява про вихід міста зі ЛНР.
Відповідна заява з'явилася в п'ятницю, 8 травня, пише Українська правда.
Після того, як на нього звернули увагу, сайт міста перестав відкриватися.
У заяві йдеться, що "Алчевці хочуть миру, свободи і достатку для своїх дітей. Нічого цього ЛНР забезпечити не в змозі".
Читайте такожБойовики пропонують жителям Алчевська працювати за буханець хліба"Ми доведені до відчаю і готові увійти до складу України на умовах амністії", - йдеться в заяві.
Хто розмістив цю заяву на сайті міськради і чи справді вона відображає позицію місцевої влади, поки невідомо.
Як відомо, Алчевськ розташований на тимчасово окупованій частині Донбасу і перебуває під контролем угруповань Мозгового.
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