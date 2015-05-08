ЗМІ: на сайті міськради Алчевська з'явилася заява про вихід з ЛНР

Відповідна заява з'явилася в п'ятницю, 8 травня, пише Українська правда.

Після того, як на нього звернули увагу, сайт міста перестав відкриватися.

У заяві йдеться, що "Алчевці хочуть миру, свободи і достатку для своїх дітей. Нічого цього ЛНР забезпечити не в змозі".

Читайте такожБойовики пропонують жителям Алчевська працювати за буханець хліба"Ми доведені до відчаю і готові увійти до складу України на умовах амністії", - йдеться в заяві.

Хто розмістив цю заяву на сайті міськради і чи справді вона відображає позицію місцевої влади, поки невідомо.

Як відомо, Алчевськ розташований на тимчасово окупованій частині Донбасу і перебуває під контролем угруповань Мозгового.