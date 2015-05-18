Затриманих під Щастям російських спецпризначенців доставили до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.

“На наступний день після евакуації у Краматорськ була здійснена евакуація до Києва, де вони зараз знаходяться”, - сказав Муженко.

За його словами, в ході бойового зіткнення з українськими військовослужбовцями росіяни отримали поранення і “на плечах наших бійців були евакуйовані із зони вогню”.

Читайте такожЗатримані російські військові будуть притягнуті до відповідальності за тероризмЗараз, повідомив Муженко, затримані перебувають у Центральному військовому госпіталі Міністерства оборони.

Під час брифінгу журналістам була продемонстрована снайперська гвинтівка, яка є на озброєнні виключно у підрозділів спецназу генерального штабу ЗС РФ. Цю зброю продемонстрував командир 92-ї окремої механізованої бригади Віктор Ніколюк, який брав безпосередню участь у знешкодженні диверсійно-розвідувальної служби. Ця група, як з'ясувалося пізніше зі слів затриманих російських військових, планувала захоплення ТЕС у Щасті за підтримки допомоги, яка мала висунутись на 3-4-х автобусах з району Веселої Гори.

Як сказав Ніколюк, снайперська гвинтівка має калібр 9 мм, споряджена магазином із 9 набоями, які не виготовляються в Україні і здатні пробивати бронежилет до 5-го класу міцності.

За словами Ніколюка, отримавши від затриманих поранених російських військових інформацію про те, що вони вийшли на бойове завдання у складі групи із 14 осіб, було прийнято рішення про переслідування цієї диверсійної групи, але противник відкрив по українському підрозділу вогонь з мінометів калібру 120 мм, тому було прийнято рішення припинити переслідування.

Читайте такожЛікар: полонені російські спецназівці бояться "медиків-карателів", які вирізають органиНіколюк зазначив, що бойовики, дізнавшись про затримання своїх колег, намагалися їх знищити, відкривши вогонь у бік українського підрозділу.

У свою чергу Муженко сказав, що операцію для російської диверсійної групи планував полковник Щепін, який у 1986 році був випускником Київської військової академії.

Також Муженко повідомив, що затримані російські військові потрапили на територію України 26 березня, і це була їхня третя ротація в Україну.