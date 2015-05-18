Командир затриманих російських спецназівців 4 роки вивчав військову справу в Києві - АП

Про це в ході брифінгу в Генштабі заявив заступник глави АП Андрій Таранов, повідомляє 112.ua.

"Командиром третьої бригади, гвардійської бригади спеціального призначення Головного розвідувального управління ГШ РФ, є випускник Київського вищого військового командного училища 86-го року. Людина, яка направляла диверсантів для виконання завдань, на жаль, 4 роки навчалась в Києві", - заявив Таранов.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає".

За словами начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка затримані військові РФ вже знаходяться в Києві в Центральному військовому госпіталі Міністерства оборони.

Очікується, що 19 травня затримані російські спецназівці зустрінуться з представниками ЗМІ.