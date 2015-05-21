У Широкиному знову загострилися бойові дії

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. "На Маріупольському напрямку знову загострилися бої в Широкиному. Крім перестрілок зі стрілецької зброї, в цьому населеному пункті працюють ворожі снайпери", - зазначив він.

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Також, за словами Олександра Мотузяника, бойовики ведуть вогонь з 122-мм гармат і танків, які ховаються в окупованому населеному пункті Соханка.

Крім цього, він зазначив, що епіцентром протистояння між силами АТО і бойовиками залишаються передмістя Донецька і Горлівки.

За його словами, на Донецькому напрямку бойові дії не вщухають на широкому ділянці фронту - від Красногорівки до Світлодарська. Противник активно застосовує важке озброєння – танки, БМП, 122-міліметрові гармати, 120-міліметрові міномети.

"Незважаючи на те, що, як і раніше, епіцентром протистояння залишаються передмістя Донецька і Горлівки, географія бойових дій розширюється: бойовики безуспішно намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні на інших рубежах", - сказав Олександр Мотузяник.

Також він зазначив, що на Луганському напрямку бойовики вели вогонь з гранатометів по позиціях українських військових в районі Попасної і Золотого.

Крім того, неспокійна ситуація у місті Щастя, де противник застосував 122-міліметрові гармати, а також зафіксовано ведення снайперського вогню незаконними збройними формуваннями по позиціях сил АТО.