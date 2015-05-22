Сьогодні суд вирішить питання арешту захоплених ГРУшників

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

"Сьогодні Шевченківській суд обере їм запобіжний захід", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві.

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18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Між тим у Кремлі відхрестилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повторив позицію Москви, що «ніяких російських військових на Донбасі немає".