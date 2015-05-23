Затримано бойовика, який під керівництвом офіцера РФ обстрілював район Донецького аеропорту за $450 (фото, відео)

У Сумській області Служба безпеки України затримала бойовика з терористичної організації «ДНР», повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що громадянин України вступив до одного з незаконних збройних формувань терористів у травні 2014 року. Йому видали зброю та разом з іншими бойовиками відправили на блокпости.

Затриманий зізнався, що обстрілював позиції сил АТО в районі Донецького аеропорту. Під час одного з бойових зіткнень з підрозділом ЗС України бойовик вбив двох та поранив одного військового, за що йому заплатили 450 доларів США винагороди.

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Зловмисник повідомив, що їхніми діями керував офіцер російської армії, якого називали Алєксандром Ніколаєвічем, та розповів, що на території Донеччини, з якої бойовики здійснювали обстріли, перебувало до 20 російських солдат.

Зловмисник повернувся на Сумщину з тяжким пораненням і намагався переховуватися від кримінальної відповідальності. Проте, 19 травня ц.р. співробітники СБУ встановили його місце перебування у Білопільському районі і затримали.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння створенню або діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Злочинця взято під варту.