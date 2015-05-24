У "ДНР" заявили, що їм не потрібен другий референдум щодо статусу Донбасу

Бойовики з "ДНР" заявили, що не бачать необхідності у другому референдумі щодо статусу Донбасу. Про це сказав так званий "голова народної ради ДНР" Андрій Пургін, передає РИА Новости.

Пургін прокоментував заяву голови фракції "Блок Петра Порошенко" Юрія Луценка про те, що восени разом з місцевими виборами в Україні може бути проведений референдум щодо державного устрою Донбасу.

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"Ми відстояли особливий статус зі зброєю в руках. Він у нас є. Фактично тому з'явився і мінський формат, і мінська четвірка. Нам не потрібний референдум. Він у нас був 11 травня 2014 року", — сказав Пургін.

Як раніше повідомлялося, бойовики "ДНР" дозволили громадянам на окупованій території зареєструвати наявну в них табельну вогнепальну зброю калібром менше 11,43 мм