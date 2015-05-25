У Луганській області бойовики напали на санітарний автомобіль

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«На Луганському напрямку бандити підступно обстріляли санітарний автомобіль поблизу Сизого. Вони намагалися захопити його, та наші військові вчасно прийшли на допомогу і злочинці відступили», - йдеться в повідомленні.

Також на Луганщині терористи зі стрілецької зброї, мінометів та гранатометів вели вогонь по Кримському та населеному пункті Золоте-4.

Читайте такожПонад 200 вибухів пролунали в районі Донецького аеропорту, понад 100 - поблизу ШирокиногоНа Маріупольському напрямку бойовики не припиняли обстрілів Щирокиного з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 9 разів обстріляли Опитне, а також Піски та шахту Бутовка, йдеться в повідомленні.

"На Артемівському напрямку з мінометів обстріляли Золоте. З автоматичного гранатомета - Богуславське. Кулемети противника вели вогонь по Кіровому, а БМП злочинців обстрілювали Стодолище", - повідомляє прес-центр АТО.