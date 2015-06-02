Місія ОБСЄ впродовж дня зафіксувала 109 вибухів навколо Донецького аеропорту

Як йдеться у звіті місії за 1 червня, який опубліковано сьогодні, спостерігачі продовжують фіксувати факти порушення припинення вогню в районі Донецького аеропорту.

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"Впродовж дня, перебуваючи на спостережному посту Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька, спостережна моніторингова місія чула загалом 109 вибухів, які в основному були вихідним вогнем з півночі, північного заходу та північного сходу", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою місії, вогонь був співставний з використанням такого важкого озброєння як 122-мм гаубиці, 120-мм та 82-мм міномети, а також легкого озброєння, як 23-мм зенітки.

При цьому стверджується, що через ситуацію з безпекою, спостерігачі не відвідували район Широкиного.