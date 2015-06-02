ОБСЄ продовжує фіксувати невідведене важке озброєння на Донбасі

Про це йдеться у звіті місії за 1 червня, який опубліковано сьогодні.

"Не зважаючи на твердження, що відведення важкого озброєння було завершене, спеціальна моніторингова місія бачила 37 танків, в основному типу Т-72, у двох місцях зосередження на території, підконтрольній "ДНР" в районах на схід від Донецька, та 9 танків, в основному типу Т-72, в підконтрольних районах уряду України на північ від Донецька", - сказано в повідомленні.

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Також спостерігачі відзначають, що бачили 10 танків, в основному типу Т-64, на підконтрольних Україні районах на північний захід від Луганська.

Окрім того, зазначається, що безпілотний літальний апарат місії зафіксував зосередження щонайменше 10 танків невстановленого типу на підконтрольній бойовикам "ДНР" території на відстані 61 км на північний схід, та 30 км на схід від Маріуполя.