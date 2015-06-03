ОБСЄ під Донецьком виявила озброєних людей з нашивками військ Росії
Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ виявили під Донецьком озброєних людей з нашивками підрозділів російської армії, а також військову техніку з номерами РФ.
Про це в ефірі "Радио Вести" заявив прес-секретар місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.
"Хочу відзначити важливий момент, що минулого тижня в районі четверга-п'ятниці (28-29 травня) у районі Донецька наші спостерігачі зіткнулися з трьома озброєними людьми в камуфляжі з нашивками російських військових підрозділів", - сказав він.
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Разом з тим, Боцюрків зазначив, що спостерігачі також зафіксували військову техніку з російськими номерами і розпізнавальними знаками.
Як повідомляв УНІАН, раніше помічник Генерального секретаря ООН Іван Шимонович заявив, що ООН фіксує все більше доказів участі Росії в конфлікті на Донбасі.
Раніше, 21 травня, чиновники ООН поговорили з затриманими на сході росіянами Євгеном Єрофєєвим і Олександром Александровим, які вважають себе військовополоненими, в той час як Росія називає їх колишніми військовослужбовцями.
Нагадаємо, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Міноборони Росії заявило, що зазначені громадяни проходили військову службу, але діючими військовими не є.