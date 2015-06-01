ООН фіксує все більше доказів участі Росії в конфлікті на Донбасі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовців управління ООН з прав людини.

"Ми говоримо про зростання потоку (офіційно невизнаних) бойовиків і все більшу кількість доказів, що у бойові дії залучена певна кількість російських військовослужбовців", - сказав помічник Генерального секретаря ООН Іван Шимонович на прес-конференції в Женеві у понеділок.

Росія відкидає усі звинувачення Заходу в постачанні зброї та військ проросійським сепаратистам.

Раніше, 21 травня, посадовці ООН поговорили з затриманими на сході росіянами Єрофеєвим і Александровим, які вважають себе військовополоненими, у той час як Росія називає їх колишніми військовослужбовцями.

Читайте такожООН: за час бойових дій на сході України загинули понад 6400 осіб"Дуже складно довести, чи ці люди військовослужбовці, чи ні. Переважно саме через це ми говоримо про "бойовиків" з Російської Федерації", - розповів Армен Харутунян, голова місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні.

У разі, якщо Росію визнають стороною конфлікту, це втягне країну у звинувачення в військових злочинах і можливі процеси в Міжнародному кримінальному суді, пише видання.

Визнавати Росію стороною конфлікту чи ні є прерогативою Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є гарантом Женевської конвенції.

У липні минулого року МКЧХ заявив, що війна в Україні є громадянським "не-міжнародним конфліктом". Комітет не анонсував ніяких змін у своєму визначенні, а його речниця Дженніфер Тобіас відмовилась відповідати агентству на питання, чи змінився підхід МКЧХ.