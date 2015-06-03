Експерти про ліквідацію Мозгового: Спецслужби РФ усувають ватажків, які конфліктують з "офіційними" керівниками

На сьогоднішній день на сході України відбувається продовження процесу побудови єдиної вертикалі управління на окупованих територіях з боку РФ, зокрема, в Луганській області. Про це свідчить нещодавня ліквідація ватажка одного з бандформувань Олексія Мозгового.

Про це йдеться у звіті аналітичної групи Da Vinci AG, яким володіє УНІАН.

"За нашими оцінками, ліквідація Мозгового відноситься до спецоперації російських спецслужб, які цілеспрямовано усувають командирів підрозділів, які мають конфлікт з «офіційними» керівниками, призначеними суміжною стороною для керівництва псевдодержавними утвореннями", - йдеться у звіті.

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Аналітики відзначають, що бойовик Мозговий мав очевидний конфлікт з самопроголошеним "головою Ради міністрів" так званої "ЛНР" Ігорем Плотницьким. Раніше він входив у початковий альянс з козаками Павла Дрьомова у підпорядкуванні екс-главкому військ "ДНР" Ігоря Стрєлкова.

"Взаємозв'язок Стрєлков-Мозговий ґрунтувався на ідеї створення "Новоросії". Однак відсторонення та відкликання Москвою Стрєлкова, усунення Мозгового в травні 2015, заява Олега Царьова про закриття проекту "Новоросія" та ряд інших тенденцій, які намітилися з кінця літа 2014 року, чітко свідчать про розбіжності в поглядах Москви та деяких лідерів бандформувань на Сході України у майбутньому регіону", - підкреслюють експерти.

Таким чином, аналітики Da Vinci AG переконані в тому, що ліквідація Мозгового лежить в площині згортання проекту "Новоросія" і зміни стратегічного курсу Москви в цьому регіоні.