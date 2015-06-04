Бірюков: за добу на Донбасі загинули 5 військовослужбовців
10:45, 04 червня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО на Донбасі загинули 5 військовослужбовців, чотири з них - під Мар'їнкою.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив радник президента України Юрій Бірюков.
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"Фінальні дані по бойових втратах за вчорашні добу (від опівночі до опівночі, подаються в 7 ранку): 5 загиблих (з них під Мар'їнкою - 4); 39 поранених; знищені 1 ГАЗ-66 і 2 УАЗ-452", - сказано в повідомленні.
Радник Міноборони Юрій Бірюков оприлюднив нові дані про втрати
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