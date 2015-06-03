Бій в районі Мар'їнки, Красногорівки і Донецька (фото, відео)

Повідомлення про настання бойовиків у супроводі російської техніки почали надходити ще вранці сьогоднішнього дня.

Транспортне сполучення між Донецьком і Маріуполем зупинено. У Петровському районі окупованого Донецька обмежено рух громадського транспорту. Закриті блокпости в Курахове і Бугасе, повідомляють "Новини Донбасу".

За оперативними повідомленнями, також обстрілу піддалися околиці Донецька. Снаряди потрапили в житлові будинки по вулицях Крюкова, Москвина, Соколовського.

В Красногорівці виникла пожежа в неврологічному відділенні міської лікарні. Кілька снарядів потрапили в будинку по вул. Східна, Нахімова, Островського, в гараж по вул. 8 березня.

Також є попадання в будинк селища Старомихайлівка (Сторомихайлівка). Селище межує з Кіровським районом Донецька.